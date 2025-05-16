16.05.2025 17:00 Віталій Хіневич

Мати та донька підпалювали у Харкові автомобілі військових

Палії встигли пошкодити декілька автомобілів у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисники здійснювали підпали саме автомобілів, які за зовнішніми ознаками могли використовуватися військовослужбовцями. Вони застосовували пляшки із легкозаймистою сумішшю. Внаслідок підпалів були пошкоджені автомобілі Mazda, Honda та позашляховик Mitsubishi. Додатково, під час однієї з пожеж, постраждав автомобіль ВАЗ-21093, який стояв поруч.

Поліцейські опитали свідків та переглянули величезний масив відеозаписів з камер спостережень, які встановлені у місцях вчинення злочинів. У ході детального відпрацювання прилеглої до місць підпалів території працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу.

Паліями виявилися 46-річна жінка та її 16-річна дочка. Затримані усвідомлювали, що знищують автомобілі, які належать військовослужбовцям.

Слідчі повідомили зловмисницям про підозри за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Порушниць затримано у порядку статті 208 КПК України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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