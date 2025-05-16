16.05.2025 17:30 Віталій Хіневич

Скільки ворожих мін за тиждень знищили сапери на Харківщині

З 8 по 14 травня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 305 га територій, виявили та знешкодили 1851 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 255 га сільгоспугідь, 8 кілометрів ліній електропередач, майже 2 кілометри ділянок автомобільних доріг.

Більше 1,8 кілометра газопроводів, 0,5 га акваторії, 6 об’єктів, а також розмінували 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 5689 абонентів.

Впродовж 14 травня піротехнічні підрозділи розмінували майже 33 гектари територій, більш як 21 га сільськогосподарських угідь, більше 2 кілометрів ліній електропередач, понад 500 метрів газопроводів, майже 900 метрів ділянок автодоріг, а також розмінували 4 домоволодіння. Виявили та знешкодили 324 вибухонебезпечних предмети.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу постраждали чотири населені пункти – поранено літню жінку.