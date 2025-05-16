16.05.2025 17:30 Віталій Хіневич
Скільки ворожих мін за тиждень знищили сапери на Харківщині
З 8 по 14 травня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 305 га територій, виявили та знешкодили 1851 вибухонебезпечний предмет.
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 255 га сільгоспугідь, 8 кілометрів ліній електропередач, майже 2 кілометри ділянок автомобільних доріг.
Більше 1,8 кілометра газопроводів, 0,5 га акваторії, 6 об’єктів, а також розмінували 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 5689 абонентів.
Впродовж 14 травня піротехнічні підрозділи розмінували майже 33 гектари територій, більш як 21 га сільськогосподарських угідь, більше 2 кілометрів ліній електропередач, понад 500 метрів газопроводів, майже 900 метрів ділянок автодоріг, а також розмінували 4 домоволодіння. Виявили та знешкодили 324 вибухонебезпечних предмети.
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