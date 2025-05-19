19.05.2025 12:30 Віталій Хіневич

Харків'янин у Києві пограбував квітковий магазин

Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Києва.

До поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі невідомий скоїв розбійний напад на магазин квітів. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

У ході відпрацювання правоохоронці з’ясували, що чоловік середнього віку і неохайної зовнішності зайшов до магазину і, тримаючи в руці ніж, почав вимагати у 18-річної продавчині гроші. У відповідь дівчина витягла з кишені всю виручку – 200 гривень та передала невідомому, який одразу втік з місця події.

Оперативники швидко встановити особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за пограбування 48-річний харків’янин.

Вже через кілька годин слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР виявили у Харківській області.