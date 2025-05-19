19.05.2025 12:00 Віталій Хіневич

«Гастролеру»-колаборанту, який допомагав окупантам на Харківщині, повідомили про підозру

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у деокупованих районах Харківської області, який добровільно співпрацював з окупаційною владою держави-агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 56-річний житель окупованого Луганська, який до початку російської агресії проти України мешкав у Харкові. У 2014 році він приєднатися до російських окупантів та переїхав на територію, яку контролювали бойовики терористичної організації «лнр».

Після захоплення російськими військами частини Харківщини рашисти відправили колаборанта «працювати» на посаді «в.о. начальника відділу природніх ресурсів та екології» в окупаційну адміністрацію Куп'янського району.

На цій посаді зловмисник допомагав окупантам готуватися до розграбовування українських природних ресурсів.

За матеріалами слідства, колаборант давав накази підлеглим проводити інвентаризацію земель, надр, водних ресурсів та лісових насаджень, які знаходилися на захопленій території Куп’янщини. Про свою «роботу» ворожий поплічник звітував гауляйтеру Харківщини.

Напередодні контрнаступу у вересні 2022 року фігурант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

За матеріалами Служби безпеки зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

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