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19.05.2025  11:35   Віталій Хіневич

Ворог ударив безпілотником по Харкову

Окупанти атакували один із районів міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Приблизно о 11:07 ворог вдарив БпЛА типу «Молнія» по Київському району Харкова. 
 
Попередньо, без постраждалих та руйнувань.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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