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19.05.2025  11:25   Віталій Хіневич

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 462 виклики, виявили 52 водія з ознаками сп'яніння, виявили 6 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 437 адмінправопорушень, з яких 412 за порушення ПДР.
 
«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто здійснив ДТП та почав пити алкогольний напій.
 
Тэги:  події, харків
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