21.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, вранці слабкий туман.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

У народі 20 травня вважають показовим днем для передбачення погоди на літо.

Якщо день видається сонячним і теплим – варто очікувати гарного літа й багатого врожаю.

Натомість дощ цього дня обіцяє вологий червень або навіть усе літо з частими опадами.

Ще одна прикмета – ранковий туман. Його поява вказує на встановлення доброї погоди та тепле літо.

Якщо ж цього дня чути спів жайворонків або побачити ластівку – це вважається добрим знаком: літо буде щасливим і принесе успіх.