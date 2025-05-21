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21.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, вранці слабкий туман.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

У народі 20 травня вважають показовим днем для передбачення погоди на літо. 

Якщо день видається сонячним і теплим – варто очікувати гарного літа й багатого врожаю. 

Натомість дощ цього дня обіцяє вологий червень або навіть усе літо з частими опадами.

Ще одна прикмета – ранковий туман. Його поява вказує на встановлення доброї погоди та тепле літо. 

Якщо ж цього дня чути спів жайворонків або побачити ластівку – це вважається добрим знаком: літо буде щасливим і принесе успіх.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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