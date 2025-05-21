Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, вранці слабкий туман.
Вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
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У народі 20 травня вважають показовим днем для передбачення погоди на літо.
Якщо день видається сонячним і теплим – варто очікувати гарного літа й багатого врожаю.
Натомість дощ цього дня обіцяє вологий червень або навіть усе літо з частими опадами.
Ще одна прикмета – ранковий туман. Його поява вказує на встановлення доброї погоди та тепле літо.
Якщо ж цього дня чути спів жайворонків або побачити ластівку – це вважається добрим знаком: літо буде щасливим і принесе успіх.
Настав час діяти – день сприятливий для фінансових рішень та реалізації важливих планів. Проте зірки можуть підштовхувати до різкості, тому уникайте конфліктів і стримуйте емоції.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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