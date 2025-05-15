15.05.2025 18:33 Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»

Науково-технологічний комплекс Національної академії наук України у Харкові святкує 70-річчя з дня заснування.



У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»



Як повідомляє РЕДПОСТ , в урочистому заході, присвяченому ювілею, взяв участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак. Він привітав колектив закладу за невпинну працю та побажав нових наукових звершень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Ви створюєте унікальні технології, аналогів яким немає в усьому світі. Визнання цього успіху - високі державні нагороди, якими нагороджені працівники інституту. Ваш потенціал - це підтвердження того, що Харків був і залишається центром науки. І ми як міська влада робимо все можливе, щоб він мав такий статус і надалі. Бажаю вам подальших успіхів, адже вони необхідні нашій країні», - наголосив Олександр Новак.

Довідка. Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України спеціалізується на дослідженнях у галузі хімії, фізики, матеріалознавства та створенні новітніх технологій.