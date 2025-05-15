15.05.2025 18:33 Дмитро Колонєй
У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»
Науково-технологічний комплекс Національної академії наук України у Харкові святкує 70-річчя з дня заснування.
У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в урочистому заході, присвяченому ювілею, взяв участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак. Він привітав колектив закладу за невпинну працю та побажав нових наукових звершень.
«Ви створюєте унікальні технології, аналогів яким немає в усьому світі. Визнання цього успіху - високі державні нагороди, якими нагороджені працівники інституту. Ваш потенціал - це підтвердження того, що Харків був і залишається центром науки. І ми як міська влада робимо все можливе, щоб він мав такий статус і надалі. Бажаю вам подальших успіхів, адже вони необхідні нашій країні», - наголосив Олександр Новак.
Довідка. Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України спеціалізується на дослідженнях у галузі хімії, фізики, матеріалознавства та створенні новітніх технологій.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0