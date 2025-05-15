    
Главная Новини Харкова Наука У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»
15.05.2025  18:33   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»

Науково-технологічний комплекс Національної академії наук України у Харкові святкує 70-річчя з дня заснування.


У Харкові відзначили ювілей «Інституту монокристалів»
Як повідомляє РЕДПОСТ, в урочистому заході, присвяченому ювілею, взяв участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак. Він привітав колектив закладу за невпинну працю та побажав нових наукових звершень. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Ви створюєте унікальні технології, аналогів яким немає в усьому світі. Визнання цього успіху - високі державні нагороди, якими нагороджені працівники інституту. Ваш потенціал - це підтвердження того, що Харків був і залишається центром науки. І ми як міська влада робимо все можливе, щоб він мав такий статус і надалі. Бажаю вам подальших успіхів, адже вони необхідні нашій країні», - наголосив Олександр Новак.
 
Святкує 70-річчя з дня заснування «Інституту монокристалів»: Новини Харкова
 
Святкує 70-річчя з дня заснування «Інституту монокристалів»: Новини Харкова
 
Святкує 70-річчя з дня заснування «Інституту монокристалів»: Новини Харкова
 
Святкує 70-річчя з дня заснування «Інституту монокристалів»: Новини Харкова
 
Довідка. Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України спеціалізується на дослідженнях у галузі хімії, фізики, матеріалознавства та створенні новітніх технологій.
 
Тэги:  подія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Суспільство День вишиванки: стало відомо, де та коли у Харкові пройдуть святкові заходи 08.05 Суспільство У Ватикані обрано нового папу Римського: хто саме їм став 08.05 Культура та туризм Молодь міста провела у Харкові захід, присвячений Будинку "Слово"
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 