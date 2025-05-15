В Україні шукатимуть ухилянтів серед аспірантів

В Україна перевірятимуть виші.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в аспірантурі, за інформацією Уряду зростає кількості абітурієнтів старше 25 років. У МОН зазначали, що чимало таких осіб вступали задля отримання відстрочки. Тому Державній службі якості освіти та правоохоронні органи отримали більше повноважень для оцінки освітнього процесу, зокрема щодо відвідуваності та наукових здобутків аспірантів. Почнуться масові їхні перевірки. Мета цих дій - розшукати «ухилянтів». Уряд вже ухвалив рішення.
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Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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