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15.05.2025  19:00   Дмитро Колонєй

В Україні шукатимуть ухилянтів серед аспірантів

В Україна перевірятимуть виші.


В Україні шукатимуть ухилянтів серед аспірантів

Як повідомляє РЕДПОСТ, в аспірантурі, за інформацією Уряду зростає кількості абітурієнтів старше 25 років. У МОН зазначали, що чимало таких осіб вступали задля отримання відстрочки. Тому Державній службі якості освіти та правоохоронні органи отримали більше повноважень для оцінки освітнього процесу, зокрема щодо відвідуваності та наукових здобутків аспірантів. Почнуться масові їхні перевірки. Мета цих дій - розшукати «ухилянтів». Уряд вже ухвалив рішення. 

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Акцент буде на те, як відбувається навчальний процес, як відбувається відвідування, чи дійсно є певні наукові здобутки, написані наукові роботи, дисертації, беруть участь аспіранти в наукових конференціях тощо.
 
 
Тэги:  мобілізація, аспіранти, агрессия россии, тцк
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