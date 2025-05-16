16.05.2025 07:30 Рита Парфенова

16 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.

Свято з’явилося у 2017 році з ініціативи ЮНЕСКО. Датою обрали першу успішну роботу лазера фізика та інженера Теодора Маймана, який вчений запустив у 1960 році.



День покликаний пропагувати роль світла та світлових технологій у сучасній науці, стимулювати розвиток освіти, наук, заснованих на світлових технологіях, а також впроваджувати у життя громадян усього світу результати такої наукової діяльності.



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День біографів відзначається у річницю першої зустрічі Семюела Джонсона з його майбутнім біографом Джеймсом Босуеллом.



Зустріч відбулася в одному з книгарень Лондона в 1763 році, а результатом відносин, що встановилися між ними, стало опубліковане в 1791 році двотомне «Життя Семюела Джонсона».



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Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 травня Міжнародним днем мирного співіснування, наголосивши, що його проведення є способом регулярної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння та солідарності, а також висловлення його прихильності до спільноти без збереження і збереження відмови від відмінностей та різноманіття, з метою досягнення сталого світу, солідарності та гармонії у всьому світі.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Феодора Освяченого, святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.

Преподобного Феодора Освяченого в народі вважали покровителя жита — хлібного зерна. А день у народі прозвали «Феодором житником», оскільки у цей період селяни сіяли ячмінь, пшеницю, жито та овес.



Не варто цього дня вінчатися.



Варто стежити за своїми словами і провести день без сварок та лайки.

За Юліанським календарем, 16 травня православна церква вшановує пам’ять мучеників Тимофія та Маври. У народі цей день називали «Мавра Розсадниця», оскільки висаджували паростки капусти у відкритий ґрунт.

Цього дня не рекомендують втручатися в чужі справи, бо зіб’єтеся із власного шляху.

Подорожі найкраще перенести на інший день.

Також цього дня

1648 – під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

Ще в 19-му столітті в Харкові почалася боротьба з незаконно встановленими МАФами: 16 травня 1816 року на засіданні міської думи «в присутності новопризначеного губернатора Муратова дума ухвалила очистити всі міські площі від куренів, збудованих без дозволу начальства і поза планом, оскільки місто і загрожують пожежними лихами…» Ярмарочні балагани виносять на Захарківську площу, знищують «міняльні столики», а балагани для торговців «червоним» товаром вирішують будувати на майданах на розсуд губернатора.



1881 – у Німеччині відкрито пасажирський рух на першому у світі трамваї.



1920 – Жанна д'Арк, народна героїня Франції, була канонізована Ватиканом.



1929 – вперше відбулася церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв. Призи, що вручаються, стали називатися «Оскарами» тільки з 1931 р., а тоді приз за кращу жіночу роль отримала Джанет Гейнор, за чоловічу – Еміль Яннінгс, а «Крила» режисера Вільяма Веллмана стали фільмом-переможцем. У цьому німому фільмі розповідалося про закоханих в одну жінку (її грала Клара Боу) двох американських льотчиків під час Першої світової війни.



1953 – народився Пірс Броснан, англо-американський актор, передостанній Джеймс Бонд.



1970 – збірна Англії з футболу, яка записала пісню "Back Home" у своєму виконанні, на три тижні очолила британський хіт-парад. На мексиканських полях їм супроводжував менший успіх і англійці повернулися додому, втративши чемпіонське звання.



1986 – народилася Меган Фокс, американська актриса.



2004 – Перше місце на 49-му міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" посіла українська співачка Руслана.



2008 – Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Георгій, Муза, Олександр, Савва, Федір.

за Юліанським календарем: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана, Феодосій.