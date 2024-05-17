17 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожного року 17 травня відзначається професійне свято пульмонологів. Ці лікарі спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи. Традиція святкувати цей день виникла у 1997 році.

Вивчення функцій легенів почалося ще у 1628 році, коли було відкрите мале коло кровообігу. У XVII-XVIII століттях науковці та медики вже вміли діагностувати захворювання дихальної системи. Спочатку лише спостерігали та проводили досліди, але зараз завдяки науковим досягненням минулого та новим технологіям медики можуть виявляти захворювання на ранніх стадіях.

Цього дня не лише привітають лікарів цієї спеціальності, але й нагадають про необхідність проведення профілактичних обстежень дихальної системи.

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Щороку в третью суботу травня в Україні відзначають День науки. Свято встановили ще 1997 року згідно з указом президента (на той час — Леонід Кучма).



Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і науки. НАН України - Національна Академія Наук України, була заснована 27-го листопада 1918-го року і зараз має 3 секції, близько 14-ти відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, в котрих процюють більш ніж 7000 докторів і 78000 кандидатів наук.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостола Андроника і святої Юнії.

Святого Андроника в народі вважають рятівником від посухи. Згідно з повір’ям, святий здатен «відкрити небесні врата» й послати на землю благодатний дощ.

У народі його називали просто – Андрон з дощем. У цей день особливо щиро молилися про опади, що важливо для врожаю.

Існує також низка традицій, пов’язаних із цим днем. Селяни підгортають картоплю, висаджують розсаду капусти й помідорів – вважається, що 17 травня дуже сприятливий для цього день.

Ще одна прикмета: на столі обов’язково має бути страва з картоплі – тоді літо буде врожайним.

Що не можна робити:

сваритися;

розпивати спиртне;

відмовляти тому, хто просить про допомогу;

вирушати в далеку дорогу, інакше будуть переслідувати невдачі;

спонтанно ухвалювати важливі рішення;

йти до лісу – особливо активні змії і можуть вжалити.



За Юліанським календарем, 17 травня православна церква вшановує пам’ять мучениці Пелагії.

День сам по собі дуже важкий і небезпечний. Не ловіть ґав і дивіться під ноги.

Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть. Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.

Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

Що не можна робити: