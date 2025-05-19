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19.05.2025  08:30   Віталій Хіневич

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища на Харківщині

Очікуються дощ, грози, град та шквальний вітер.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вдень 19 травня очікується по Харкову значний дощ, гроза, град та шквал, 15 - 20 м/с.
 
По області значний дощ, гроза, місцями град та шквал,  15 - 20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що агрометеорологічні умови першої декади травня оцінювалися переважно, як задовільні.
 
Тэги:  погода, харків
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