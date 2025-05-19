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19.05.2025  08:50   

Харківщина на ранок 19 травня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 55-річний чоловік, 55-річна і 75-річна жінки.
 
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
  • 4 КАБ;
  • 14 БпЛА «Герань-2»
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
  • у Куп'янському районі пошкоджено 30 приватних будинків, 2 господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства, трактор, 3 вантажні автомобілі;
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, 4 комбайни, трактор, автобус, 2 автомобілі.
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. 
 
На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки;
 
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Тэги:  агрессия росии, харків
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