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19.05.2025  09:20   Віталій Хіневич

В селищі Безлюдівка сталася пожежа

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в будинку на площі 100 квадратних метрів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
18 травня О 17:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Безлюдівка Харківського району.
 
 
 По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить будинок на площі 100 м кв. 
 
 
Завдяки злагодженим діям вогнеборців ДСНС та місцевої пожежної команди селища Васищеве о 20:05 пожежу вдалося ліквідувати.
 
Причина виникнення займання встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  події, харків
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