07.05.2025 13:40 Віталій Хіневич

На Лопанській набережній замінили зношену ділянку каналізаційного трубопроводу

Ремонтні бригади Холодногірського району комплексу «Харківводовідведення» завершили перекладання 400 метрів технічно зношеної ділянки каналізаційного трубопроводу на Лопанській набережній.

Як повідомив сьогодні, 7 травня, начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв, ремонтні служби виконують усі необхідні заходи для надання безперебійних послуг харків'янам, передає РЕДПОСТ

«Цей колектор приймає стоки від Шевченківського та Холодногірського районів, несе значне навантаження та є важливою частиною інфраструктури міста. Перед початком основних робіт, щоб не створювати дискомфорту жителям, організували паралельне перекачування стоків.

Традиційно, провели комплексні оновлення не лише зношеної ділянки трубопроводу, а й усього оснащення. Переклали методом санації, він найбільш щадний та економічно обґрунтований. Капітально відновили 10 оглядових колодязів із заміною обладнання, плит перекриття та люкового господарства. Вчора закінчили благоустрій та технологічне засипання та передали місце робіт дорожнім службам для подальшого асфальтування», - зазначив Олександр Зуєв.

Також цього року вже переклали 92.6 метрів стокових мереж різного діаметру. Зокрема, покращили систему водовідведення вулицями - Ігоря Муратова, Сумського шляху, Великої Панасівської. Бригади забезпечені матеріалами, обладнанням та спецтехнікою для виконання виробничих завдань будь-якої складності.

На постійному контролі, за графіком ведуться огляди довірених об'єктів. З початку року з використанням спецтехніки прочистили понад 26 км трубопроводів та оперативно усунули 606 закупорок на колекторах.

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