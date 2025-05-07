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07.05.2025  13:23   Рита Парфенова

У приватному будинку Харкова сталася пожежа — постраждав власник (фото)

В Основ’янському районі Харкова загорівся приватний будинок. Господар отримав опіки, однак відмовився від госпіталізації. Причина займання встановлюється.

У Харкові згорів приватний будинок

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Уранці 7 травня в Основ’янському районі Харкова сталася пожежа в приватному житловому будинку.

О 08:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння. На момент прибуття рятувальників вогнем була охоплена площа 250 квадратних метрів.

У Харкові згорів приватний будинок

Пожежу локалізували о 09:12 завдяки оперативним діям чотирьох пожежно-рятувальних відділень, до складу яких входило 19 рятувальників і 4 одиниці техніки.

Внаслідок інциденту 63-річний власник будинку зазнав опіків голови, однак відмовився від госпіталізації.

Повну ліквідацію пожежі завершили о 12:27. Причини загоряння з’ясовуються.

У Харкові згорів приватний будинок

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.

У Харкові згорів приватний будинок

У Харкові згорів приватний будинок

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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