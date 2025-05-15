День вишиванки в Харкові: программа святкування на станції метро «Історичний музей»

Харків’ян запрошують долучитися до святкування Дня вишиванки на платформі ст. м. «Історичний музей». У програмі — фотозона, вікторина та виступи творчих колективів.
У середу, 15 травня, харків’ян та гостей міста запрошують долучитися до святкування Дня вишиванки. Тематичні заходи відбудуться на платформі станції метро «Історичний музей» біля панно «Пишаюся бути Харків’янином», передає РЕДПОСТ.
З 15:00 працюватиме фотозона. Усі охочі зможуть зробити миттєве фото — для цього варто прийти у вишиванці.
О 16:00 стартує вікторина на тему українських традицій. За правильні відповіді учасники отримають пам’ятні подарунки. Крім того, гостей очікують виступи творчих колективів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вестибюлі станції метро “Салтівська” відкрилася фотовиставка Василя Голосного «Харків незламний та вишиванковий». Ще дві частини експозиції виставки розмістили у вестибюлях метро станцій "Університет" та "Наукова".
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Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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