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15.05.2025  21:53   Мирон Зелений

У харківському метро відсвяткували День вишиванки (фото)

15 травня на станції метрополітену «Історичний музей» харків'яни та гості міста мали можливість поринути у світ українських традицій.

Харків, метро, вишиванка

Під час заходу працювала фотозона, де всі бажаючі, які прийшли у вишиванках, могли зробили миттєві фото.
 
В рамках заходу відбулася вікторина, у якій учасники відповідали на запитання, пов’язані з історією та традиціями створення вишиванки. За правильні відповіді учасники отримували подарунки – брендовані шопери «Вишиванка – код нації».
 
Під час заходу виступали вихованці КЗ Палацу дитячої та юначої творчості «ІСТОК», солісти вокальної студії «Panda music» та вокальний шоу-гурт «New People», а також студія дитячого естрадного танцю Vibe StudioDance.
 
Захід організовано Управлінням у справах сімʼї та молоді  Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільну з комунальним закладом «Харківський міський центр дозвілля молоді»

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Тэги:  харків, день вишиванки, метро
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