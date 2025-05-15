15.05.2025 21:53 Мирон Зелений

У харківському метро відсвяткували День вишиванки (фото)

15 травня на станції метрополітену «Історичний музей» харків'яни та гості міста мали можливість поринути у світ українських традицій.





Під час заходу працювала фотозона, де всі бажаючі, які прийшли у вишиванках, могли зробили миттєві фото. Під час заходу працювала фотозона, де всі бажаючі, які прийшли у вишиванках, могли зробили миттєві фото.

В рамках заходу відбулася вікторина, у якій учасники відповідали на запитання, пов’язані з історією та традиціями створення вишиванки. За правильні відповіді учасники отримували подарунки – брендовані шопери «Вишиванка – код нації».

Під час заходу виступали вихованці КЗ Палацу дитячої та юначої творчості «ІСТОК», солісти вокальної студії «Panda music» та вокальний шоу-гурт «New People», а також студія дитячого естрадного танцю Vibe StudioDance.

Захід організовано Управлінням у справах сімʼї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільну з комунальним закладом «Харківський міський центр дозвілля молоді»

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