16.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня

Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

горобина цвіте – буде тепло;

сонце пече – літо буде таким самим;

гримить – до багатого врожаю;

день – урожай буде багатим;

бузок досі цвіте – буде багато грибів та ягід.