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15.05.2025  20:29   

Національне рейтингове агентство підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова

Подробиці щоодо висновку ІВІ-Rating поінформували в Департаменті економіки та комунального майна Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА».
 
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На думку фахівців агенства, з метою реалізації проєктів з відновлення міської інфраструктури боргова політика міста потребує залучення додаткового фінансування. Водночас кредитний рейтинг на рівні «uaBBB-» відображає високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність Харківської міськради розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни рівня кредитного рейтингу протягом 12 місяців.
 
 

 

Тэги:  подія, рейтинг, харків
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