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15.05.2025  12:15   

Фахівці Харківського метрополітену беруть участь у загальнонаціональному ярмарку вакансій

15 травня співробітники відділу кадрів комунального підприємства «Харківський метрополітен» долучилися до загальнонаціонального ярмарку вакансій.

 
Цього року на ярмарку приділено особливу увагу залученню жінок на ринок праці, передає РЕДПОСТ. 
 
На заході свої вакансії представляють провідні роботодавці регіону.
 
 
Ярмарок відбувається одночасно в усіх регіонах України ????????: у містах обласного та районного значення. У Харківській області ярмарок вакансій відбудеться у містах: Харків, Берестин, Богодухів, Ізюм, Лозова, Чугуїв.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу.
 
Тэги:  метро, харків
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