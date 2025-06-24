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24.06.2025  08:00   

Вночі ворог обстрілював Харків

Окупанти починаючи з другої години ночі здійснили чергову масовану атаку на місто Харків.


Вночі ворог обстрілював Харків
Про це повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко, передає РЕДПОСТ.
 
Під ударом опинився Немишлянський та Салтівський район міста.
 
Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства та приватні будинки.
 
За попередніми даними, до медиків за допомогою звернулися троє людей.
 
Для ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2". 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 червня о 15:10 російський дрон-камікадзе типу «Молнія» заплутався в гілках дерева в житловому районі Дергачів.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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