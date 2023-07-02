02.07.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 1 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження понад 9 га території, а також 8 км ліній електропередач.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботы проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 66 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 17 саперів та 62 одиниці техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3158 га території, 277 км автомобільних доріг, 2057 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 275 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

Категорично забороняється:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про наслідки дій окупантів на Харківщині.