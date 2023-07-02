02.07.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

Обстріли Харківської області: є постраждалі та руйнування

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти.

За уточненими даними, внаслідок обстрілів м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно. В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

В с. Богодарове Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили правопорушників.