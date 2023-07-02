Обстріли Харківської області: є постраждалі та руйнування

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
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Нестандартний хід думок дозволить знайти оригінальне вирішення найскладніших питань та навіть зробити відкриття! Але не варто стимулювати фантазію алкоголем.
У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Увечері йтиме дощ із грозою.
У першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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