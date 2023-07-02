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02.07.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили правопорушників

Оператори спецлінії поліції «102» Харківської області отримали упродовж доби 1017 звернень від громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про наслідки дій окупантів на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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