02.07.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили правопорушників

Оператори спецлінії поліції «102» Харківської області отримали упродовж доби 1017 звернень від громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.