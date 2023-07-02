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02.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про наслідки дій окупантів на Харківщині

Протягом доби з 01 по 02 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
 
1 липня вдень рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у  м. Балаклія Ізюмського району. В наслідок обстрілу касетними боєприпасами постраждало 2 жінки 1958, 1950 років народження, яких було госпіталізовано до місцевої лікарні. 
 
Ще троє мешканців м. Балаклії отримали незначні травми внаслідок падіння: підліток 2009 року народження (госпіталізованого до Балаклійського ЦРЛ) та двоє чоловік 77 та 49 років, допомога була надана на місці. Крім того, внаслідок обстрілу частково пошкоджено 4 житлових будинки та господарча споруда.
 
1 липня у с. Богодарово Барвінківської громади Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Попередньо, внаслідок наїзду передніми колесами трактору на міну стався вибух. Тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував.
 
Загалом за період було здійснено 12 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 4 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – перевірка місць ворожих обстрілів;
  • 4 – для надання допомоги населенню;
  • 2 – інший виїзд.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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