17.07.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 17 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 16 липня по 17 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом дня 16 липня рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів по Основ’янському районі Харкова.

Також о 18:15 рятувальники Куп'янська проводили обстеження враженої ворогом території с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів.

16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт.

Протягом доми на водоймах Харківщини виявлено тіла 3-х загиблих людей.

О 10:00 на номер «101» надійшло повідомлення від екіпажу Патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям.

Також по одному випадку утоплення трапилось у с. Донець Слобожанської громади та с. Протопопівка Балаклійської громади. Підрозділи ДСНС в даних випадках не залучалися. Обставини з’ясовують правоохоронці.

Загалом за цей період було здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок ракетного обстрілу;

2 – на перевірку після ворожого обстрілу;

7 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.