    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки ворожих обстрілів Харкова та області
17.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів Харкова та області

Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.
 
Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 цивільна людина отримала поранення. На місце виїхали екстрені служби.
 
Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
 
У с. Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.
 
Також у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.
 
Близько 17:15 у Немишлянському районі  Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 липня по 17 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 16.07 Армія Ворог обстріляв Харків та Харківщину 16.07 Надзвичайні події Під час обстрілу Харкова постраждали чотири людини - ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 