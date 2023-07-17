17.07.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів Харкова та області

Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 цивільна людина отримала поранення. На місце виїхали екстрені служби.

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

У с. Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Також у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

Близько 17:15 у Немишлянському районі Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 липня по 17 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.