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05.08.2023  08:12   Рита Парфенова

Населені пункти Харківської області перебувають під обстрілами військових росії

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:
на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
  • Амбарне,
  • Бологівка,
  • Козача Лопань,
  • Мала Вовча.

на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них:

  • Кислівка,
  • Подоли,
  • Путникове,
  • Фиголівка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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