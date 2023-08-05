Про оперативну ситуацію на Харківщині 5 серпня розповіли рятувальники

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.
Протягом доби з 4 по 5 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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