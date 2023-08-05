05.08.2023 08:43 Рита Парфенова

Про оперативну ситуацію на Харківщині 5 серпня розповіли рятувальники

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 4 по 5 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.





