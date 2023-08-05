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05.08.2023  08:43   Рита Парфенова

Про оперативну ситуацію на Харківщині 5 серпня розповіли рятувальники

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 

Протягом доби з 4 по 5 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;
  • 9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.



 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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