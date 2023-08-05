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05.08.2023  09:01   Рита Парфенова

Після ворожого обстрілу села наа Харківщині виникло дві пожежі

4 серпня близько 13:00 ворог обстріляв прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району. Майже відразу виникли 2 пожежі.

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перша пожежа виникла на території одного з фермерських господарств. Там горіли господарча споруда та будівля зерносушарки, що не експлуатувалась, на загальній площі 400 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниць рятувальної техніки. О 14:05 вони ліквідували дану пожежу.

Ще до її повної ліквідації одне відділення рятувальників вирушило на гасіння другої пожежі у тому ж селі. На території приватного домоволодіння також горіла господарча споруда. Площа горіння склала 70 кв.м. Дану пожежу загасили о 15:12. Жертв та постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.



 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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