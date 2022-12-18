18.12.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах

Комунальники оперативно усувають пошкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 17 грудня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 13 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 7 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, всі служби та підрозділи працюють надійно та злагоджено, тим самим забезпечуючи харків'ян якісними послугами водопостачання та водовідведення. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного та каналізаційного господарств міста виконують висококваліфіковані та досвідчені майстри. Ремонтні бригади мають у своєму розпорядженні все необхідне для проведення оперативних, поточних ремонтних та профілактичних робіт.

Ось і сьогодні, 18 грудня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 20 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

У свою чергу спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце аварійної ситуації, точну адресу та надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.