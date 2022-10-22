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22.10.2022  09:19   Дмитро Колонєй

У Харкові триває прибирання міста від опалого листя

Про це інформують КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд».

Прибирають місто від опалого листя комунальники та мешканці Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» триває акція  «Чисте подвір'я, чиста вулиця, чистий район». Так, у Немишлянському районі представники районних підприємств, організацій, установ та небайдужі мешканці району разом прибирають опале листя.

Прибирають місто від опалого листя комунальники та мешканці Харкова

Прибирають місто від опалого листя комунальники та мешканці Харкова

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  уборка города, опавшая листва, харьков
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