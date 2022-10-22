У Харкові триває прибирання міста від опалого листя

Про це інформують КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» триває акція «Чисте подвір'я, чиста вулиця, чистий район». Так, у Немишлянському районі представники районних підприємств, організацій, установ та небайдужі мешканці району разом прибирають опале листя.
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