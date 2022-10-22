22.10.2022 10:57 Дмитро Колонєй

"Другий хліб" дешевшає: чому саме та чи довго це триватиме

Прогноз експертів щодо руху вартості ходкого продукта.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Знай.ua, фахівці прогнозують, що найближчим часом можуть суттєво впасти ціни на картоплю.

Чому впадає вартість картолі

Йде збирання врожаю даного овочу, хоча воно суттєво затягнулося через погані погодні умови. Початок осені зустрів нас затяжними дощами.

Збільшення товару на прилавках стало значно більше, немає дефіциту і причин для підвищення вартості теж.

За деякими даними моніторингу, зараз цей товар продають у середньому від 4 до 7 гривень за кілограм, а це вже на 16% менше, ніж було минулого тижня. Нині це суттєва різниця.

Але цей період не буде тривалим. Деякі економісти кажуть, що за місяць ситуація може змінитися.

Середина жовтня цього року показала, що картопля продається практично за тією ж ціною, що й за аналогічний період минулого року, а це не може нас не тішити. Фермери зараз чекають, поки ціни знову підуть вгору, і це, швидше за все, відбудеться.

Середня ціна картоплі у супермаркетах – 9,16 грн/кг.

Місяць тому за кілограм потрібно було сплатити загалом 11,80 грн.

Чому ціни будуть знову підвищуватися Аграрії закладатимуть добірну продукцію на зберігання, щоб вигідніше продати її взимку, а також у весняний період.