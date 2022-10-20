20.10.2022 16:51 Дмитро Колонєй
Допомога при кровотечі: поради харківських лікарів
Як надати першу допомогу при кровотечах нагадали харківські медики.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Міськраду, під час війни можуть можуть виявитися вкрай необхідними медичні знання щодо кровотечі.
При капілярній кровотечі.
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Обробити краї рани розчином антисептика (перекис, йод, зеленка), накласти нетугу марлеву пов'язку. При великій площі пошкодження необхідно звернутися по медичну допомогу.
При венозній кровотечі.
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Кров'яні згустки не можна видаляти, оскільки це може спровокувати ще більшу крововтрату. У якості першої допомоги слід накласти асептичну пов'язку з міцного бинта або тканини. Якщо цей спосіб виявився неефективним, рекомендується використовувати джгут-турнікет. Під ним повинна бути вата або інший м'який матеріал і записка з часом накладення. Максимальна тривалість перебування джгута на тілі потерпілого становить одну годину в холодний сезон (зима, осінь) і дві години в теплу. Замість джгута можна використовувати тугі пояси, краватки, короткі палиці з тканиною, закручені рушники тощо.
Артеріальна кровотеча.
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Якщо немає переломів, підніміть кінцівку з пошкодженням. Тканинну закрутку або джгут слід розмістити вище місця пошкодження. Замість закріплювального матеріалу можна притиснути артерію пальцем в місці пульсації вище точки пошкодження. Якщо кровоточить ліктьова, підколінна, стегнова, плечова артерія, потрібно зафіксувати кінцівку в максимально зігнуту і підняту позицію.
При внутрішній кровотечі.
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Запаморочення, холодний піт, непритомність, ниткоподібний пульс повинні змусити думати про те, як зупинити кров. У першу чергу, слід викликати швидку, а потерпілого розмістити в напівсидячому положенні, прикладаючи лід або холодний компрес до місця передбачуваної кровотечі.
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