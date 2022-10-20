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20.10.2022  16:42   Дмитро Колонєй

Співпрацювали з окупантами керівники громади Харківщини (фото)

Мешканцям Харківщини повідомлено про підозру у держзраді.

Співпрацювали з окупантами керівники громади Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 48-річний мешканець смт Чкаловське з початку окупації населеного пункту активно співпрацював з російськими представниками. Йому запропонували посаду «голови» Чкаловської ОТГ, на що він погодився. Свої функції псевдоочільник почав виконувати з березня. Наразі йому повідомлено про підозру заочно.
 
Іншого підозрюваного у 2020 році було обрано Чкаловським селищним головою. Під час окупації він вирішив працювати на благо представників Кремля та погодився стати так званим «старостою» смт Чкаловське. 
 
Співпрацювали з окупантами керівники громади Харківщини
 
Встановлено, що він брав активну участь у засіданнях окупаційної влади та збирав заяви від місцевих мешканців, роблячи вигляд «турботи» від російської влади. Після деокупації Харківщини втекти посадовцю не вдалось, його затримали правоохоронці. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
 
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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