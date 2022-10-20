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20.10.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області обмежать споживання електроенергії

Впровадження тимчасового обмеження споживання електроенергії можливе у Харківській області.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Укренерго".
 
"Укренерго" 20 жовтня о 16:15 повідомило, що «через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях».
 
«Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає  ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)»,- повідомили в "Укренерго".
 
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Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, харьков
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