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30.11.2022  19:11   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли прикордонні райони Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 30 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Окупанти обстріляли прикордонні райони Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  за добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту 
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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