30.11.2022 19:11 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли прикордонні райони Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 30 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Окупанти обстріляли прикордонні райони Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту
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На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.
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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області
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