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16.01.2023  18:48   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли інфраструктуру Харківщини та проводять навчання на кордоні

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 16 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун

Нанесли ракетні удари по інфраструктурі Харківщини окупанти та проводять навчання на кордоні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. 
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, 16 січня, 2023 року поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил республіки Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору білорусі. В той же час, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 7 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі.
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони 4 населених пункта Харківщини: Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшанаі.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що офіцери окупантів кидають гранати по своїх, а солдати перестрілюються з "вагнерівцями" (відео)
 
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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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