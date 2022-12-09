09.12.2022 19:55 Василь Голосний

В Австрії зібрали понад 100 мільйонів євро для допомоги Україні (фото)

Понад 100 млн євро було зібрано населенням Австрії для надання гуманітарної допомоги Україні.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Про це сьогодні, 9 грудня, під час зустрічі з Харківським міським головою Ігорем Тереховим повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо.

За його словами, частину цієї суми передадуть у звільнені населені пункти Харківської області, на невеликі пічки та обігрівачі, ремонт покрівель та вікон, а також на надання фінансової допомоги мешканцям для придбання ними продуктів харчування, повідомляє РЕДПОСТ . Крім того, з ініціативи міста Інсбрук в Україну відправили 15 великих і п'ять менших генераторів. Також представники Австрії готові відновити школу або дитячий садок після закінчення війни.

Ігор Терехов подякував Австрії за гуманітарну допомогу і підтримку Харкова та України. За його словами, участь європейської спільноти у цих процесах зараз дуже важлива.

«З першого дня війни харків'яни виявляють мужність та героїзм, відстоючи право на незалежність. Ми відчуваємо підтримку наших друзів. У Харкові різною мірою зруйновано понад 4,5 тис. будинків, 53 медичні установи, 109 шкіл, 110 дитсадків, адміністративні будівлі, 500 багатоповерхових будинків не підлягають відновленню. Вчора ввечері був масований обстріл Харківської області, є жертви серед цивільного населення, поранені. Наші війська героїчно витісняють ворога, і ми маємо перемогти, бо відстоюємо європейські демократичні цінності. Після перемоги разом відновлюватимемо місто Харків та Україну», - зазначив мер Харкова.

Також у зустрічі взяли участь депутати парламенту Австрії, які зазначили, що більшість жителів Австрії підтримує Україну, а правляча та опозиційна партії - санкції проти росії. Вони наголосили, що продовжать надавати Україні гуманітарну допомогу.

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