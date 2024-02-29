29.02.2024 17:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який очолив так званий «центр надання соціальних послуг» при окупантах

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району місцевий мешканець настільки «подружився» із загарбниками, що отримав від них пропозицію обійняти керівну посаду у псевдооргані влади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік, свідомо йдучи на співпрацю з ворогом, у березні 2022 року став «и. о. директора Территориального центра социального обслуживания Купянского района».

Колаборант організовував роботу окупаційної установи і відповідав за вирішення соціальних питань. Свої обов’язки обвинувачений виконував до моменту деокупації у вересні 2022 року, після чого, щоб уникнути кримінальної відповідальності, втік на непідконтрольні території.

Помічника окупантів оголошено у розшук, тож чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканцям Великого Бурлука на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі.