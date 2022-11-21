21.11.2022 10:15 Рита Парфенова

Почесний харків'янин Михайло Борисюк відзначає день народження

21 листопада відзначає день народження Герой України, Заслужений машинобудівник України, доктор технічних наук, колишній генеральний конструктор Харківського КБ ім. Морозова Михайло Борисюк.

Із днем народження Михайла Борисюка привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

«Завдяки Вам конструкторське бюро імені Морозова вийшло на міжнародну арену. Ваші розробки були визнані світовою спільнотою, а Україна стала одним із лідерів танкобудування. Досвідчений керівник, мудра і відповідальна людина. Для нас Ви завжди будете прикладом.



Я бажаю Вам та Вашим близьким міцного здоров'я, благополуччя та щастя. Україна обов'язково переможе, адже для її військового забезпечення свого часу працювали такі професіонали, як Ви», - сказано у привітанні.

Нагадаємо, 20 листопада відзначала день народження Почесний громадянин міста Харкова, заслужений працівник соціальної сфери України, заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.