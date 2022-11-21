Ігор Терехов вітає зі святом представників Десантно-штурмових військ

21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Із привітанням до військових звернувся Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.
«Ваш рівень підготовки дозволяє вирішувати найскладніші військові завдання. Завдяки вашому професіоналізму, силі, витримці та маневреності наша армія впевнено звільняє українські землі. Подвиги десантно-штурмових військ увійшли в історію.
Сьогодні немає українця, який би не пишався своїми воїнами! Я бажаю вам міцного здоров'я, душевних та фізичних сил, сімейного щастя та благополуччя, удачі у бою. Швидкої перемоги України!» - сказано у привітанні.
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