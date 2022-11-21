21.11.2022 11:29 Рита Парфенова

Виставковий центр Харкова починає роботу заходом до Дня Гідності та Свободи

Тематичний захід з нагоди Дня Гідності та Свободи відбудеться 21 листопада у виставковому центрі «Бузок».

Інформаційно-виставковий центр “Бузок” відновлює роботу, починаючи із заходу, присвяченого подіям, які змінили історію нашої країни. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ХОВА.



Захід “Ми вільні творити майбутнє” відбудеться у малій залі виставкового центру “Бузок” 21 листопада о 13:00.



21 листопада визнано Днем Гідності та Свободи згідно з Указом Президента України від 13 листопада 2014 року. Україна знову пригадує ті страшні події, в яких загинуло багато невинних людей, героїв Майдану.



Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Ці події увійшли в історію України і світу як Євромайдан.



Протести, які з кінця 2013 року відбувалися у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків та силова протидія з боку влади призвели до відкритого протистояння, що переросло у Революцію Гідності.

Нагадаємо, у Харкові відкрилась виставка "Харків – Залізобетон" та пройшов концерт (фото).