09.01.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Вилучення набоїв та пошуки дитини: харківські поліцейські розповіли про події

Харківська поліція протягом минулої доби забезпечила оперативне реагування на 1024 повідомлення від громадян про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Володимир Тимошко повідомив, що поліцейські вилучили під час санкціонованого обшуку в квартирі харків’янина більше 100 набоїв, які він зберігав незаконно.

У місті Первомайський поліцейські оперативно відреагували на звернення місцевої мешканки. Жінка заявила про зникнення свого 4-річного сина. Правоохоронці швидко розшукали дитину та повернули додому.

Крім цього, наряд поліції у вестибюлі станції метро «Університет» виявив 31-річного харків’янина, який розшукувався київськими правоохоронцями за вчинення наркозлочину у столичному метрополітені.

Також протягом минулої доби поліцейські склали 3 адміністративних матеріали відносно водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.



