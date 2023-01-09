09.01.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти зруйнували будинок та вчинили пожежу: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 8 по 9 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Рятувальники розповіли, що о 08:25 ворог влучив у приватне домоволодіння у місті Куп’янську. Сталася пожежа. Горіла двоповерхова господарча споруда та легковик.

Площа пожежі склала 50 кв.м. У пожежогасінні брали участь 9 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. О 09:40 рятувальники ліквідували вогонь. Завдяки їхнім оперативним діям врятовано житловий будинок та мікроавтобус.

Крім цього, о 18:26 стався обстріл села Вовчанські Хутори Вовчанської громади. Один зі снарядів вщент зруйнував приватний будинок та підпалив його залишки.

Площа горіння склала 100 кв.м. На ліквідацію пожежі виїхали рятувальники з міста Вовчанська та їхні колеги з міста Лисичанська. Проте підрозділи ДСНС були змушені передчасно повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли.

Таким чином, протягом звітного періоду рятувальниками здійснено 31 оперативних виїздів.

Нагадаємо, ворог здійснив обстріл населених пунктів Харківської області.



