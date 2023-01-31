31.01.2023 15:59 Дмитро Колонєй

У зруйнованому ракетою будинку Харкова відновлено водопостачання

Про подачу води у будинок, який постраждав від удару окупантів поінформували у КП «Харківводоканал».



У зруйнованому ракетою будинку Харкова відновлено водопостачання



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади підприємства інтенсивними темпами відновили водопостачання у будинку, який постраждав від недавнього ракетного удару.

«Сьогодні завершили комплекс ремонтних заходів та відновили водопостачання у 3-му та 4-му під'їздах, які найменше постраждали від ворожого обстрілу. А ось 1-й та 2-й під'їзди відключено від водопостачання, і там дреновано внутрішньобудинкову систему до відновлення конструктивів будинку», - зазначив начальник дільниці Київського району Віктор Маслов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у понівеченому ракетою окупантів будинку у Харкові, частково повернули комунікації.



