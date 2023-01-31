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31.01.2023  15:59   Дмитро Колонєй

У зруйнованому ракетою будинку Харкова відновлено водопостачання

Про подачу води у будинок, який постраждав від удару окупантів поінформували у КП «Харківводоканал».


У зруйнованому ракетою будинку Харкова відновлено водопостачання
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади підприємства інтенсивними темпами відновили водопостачання у будинку, який постраждав від недавнього ракетного удару.
 
«Сьогодні завершили комплекс ремонтних заходів та відновили водопостачання у 3-му та 4-му під'їздах, які найменше постраждали від ворожого обстрілу. А ось 1-й та 2-й під'їзди відключено від водопостачання, і там дреновано внутрішньобудинкову систему до відновлення конструктивів будинку», - зазначив начальник дільниці Київського району Віктор Маслов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у  понівеченому ракетою окупантів будинку у Харкові, частково повернули комунікації.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, харків, агресія рф
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