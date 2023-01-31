31.01.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі розповіли про ворожий обстріл Куп'янського району

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 30 січня внаслідок ворожих обстрілів м. Вовчанськ загинув 62-річний чоловік, отримала поранення 85-річна жінка.

30 січня російські військові обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 41-річний місцевий мешканець.

Крім того, 31 січня близько 3 ночі ворог обстріляв с. Шипувате Куп‘янського району. Є пошкодження парку та будівель. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ та завдали ракетний удар із ЗРК С-300.

Прокурори та слідчі поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



