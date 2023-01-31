31.01.2023 15:32 Дмитро Колонєй

Афера на 4 мільони: ділок у Харкові протизаконно використовував приміщення

Підприємцю доведеться повернути протизаконно здобуте у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, на підставі договору, укладеного в 2017 році між міською радою та фізичною особою-підприємцем, в оренду передано нежитлові приміщення, розташовані по пров. Подільському в м. Харкові.

У подальшому підприємець звернувся до Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради із заявою про надання дозволу на приватизацію зазначеної нерухомості шляхом викупу. При цьому до вказаної заяви не долучено жодних документів, які б надавали право на таку приватизацію.

Однак всупереч передбаченої процедури на підставі рішення ХМР підприємцю надано дозвіл на приватизацію вказаного об’єкту нерухомого майна шляхом викупу. У подальшому за ФОП зареєстровано право власності на нерухомість.

Встановлено, що процедуру приватизації проведено із порушенням вимог законодавства. Продаж майна мав бути проведений виключно шляхом аукціону або конкурсу, оскільки орендарем не проведено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна.

Порушення вимог законодавства стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Позов задоволено в повному обсязі, наразі триває строк на апеляційне оскарження.



