31.01.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Мобільний ЦНАП працює в Харківській області

Отриманий автомобіль та два комплекти техніки були надані в рамках шведсько-українського проєкту PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що громада в Балаклії отримала «мобільний ЦНАП».

Рішення щодо вибору громади для надання обладнання було прийняте у координації з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством цифрової трансформації та Харківською обласною військовою адміністрацією.

При виборі громади перш за все враховувалися такі критерії як розмір громади, кількість населення, кількість населених пунктів та відносна безпека.

У комплектацію мобільного набору для надання послуг входить ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер та 4G Wi-Fi-маршрутизатор; також авто обладнане інвертором.



